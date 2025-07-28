Трамп здивував причиною, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, бо “любить прекрасний російський народ”.

Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

“Навіщо чекати, якщо знаєш відповідь. Це будуть санкції, можливо, вторинні тарифи. Слухайте, я не хочу цього для Росії. Я люблю російський народ, прекрасний народ”, - висловився президент США.

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З його слів, чекати на те, аби Путін погодився на мир з Україною, далі немає сенсу. Трамп пригрозив Росії санкціями і нагадав, що росіяни втратили в Україні вже мільйон людей.

“Забагато людей помирає, це дуже кривава війна“, - додав Трамп.

Як повідомлялося раніше, ініціатор обмежень, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив - він очікує, що Сенат США просуватиме двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти країни-агресорки. Політик зауважує, що «дуже цінує» зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні. Втім, з його слів, «для цього потрібні партнери, які готові це зробити».

Дата публікації 17:41, 28.07.25 Кількість переглядів 10 Невигідно?! У ЄС незадоволені торгівельною угодою зі США - оце так поворот