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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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554
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1 хв

Трамп здивував причиною, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ

Трамп наголосив, що Путін повинен укласти мирну угоду з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, бо “любить прекрасний російський народ”.

Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

“Навіщо чекати, якщо знаєш відповідь. Це будуть санкції, можливо, вторинні тарифи. Слухайте, я не хочу цього для Росії. Я люблю російський народ, прекрасний народ”, - висловився президент США.

З його слів, чекати на те, аби Путін погодився на мир з Україною, далі немає сенсу. Трамп пригрозив Росії санкціями і нагадав, що росіяни втратили в Україні вже мільйон людей.

“Забагато людей помирає, це дуже кривава війна“, - додав Трамп.

Як повідомлялося раніше, ініціатор обмежень, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив - він очікує, що Сенат США просуватиме двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти країни-агресорки. Політик зауважує, що «дуже цінує» зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні. Втім, з його слів, «для цього потрібні партнери, які готові це зробити».

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