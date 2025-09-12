Трамп здивував реакцією на атаку БпЛА на Польщу: Сікорський відповів

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив думку, що дрони РФ в Польщі “могли бути помилкою”. Варшаві така заява не дуже сподобалася.

Про це свідчить заява очільника польського МЗС Радослава Сікорського.

"Ні, це не було помилкою", - наголосив польський міністр у коментарі під новиною про реакцію лідера США.

Реклама

Зауважимо, реакція Трампа на наліт російських безпілотників на Польщу не була миттєвою. Спочатку він втік від запитань журналістів. Виходячи з ресторану у Вашингтоні, президент США відмовився коментувати перші повідомлення про дрони РФ над Польщею.

Пізніше він заявив, мовляв, це “могло бути помилкою”: “Але, попри це, я не задоволений тим, що стосується всієї цієї ситуації. Але, сподіваюсь, це скоро закінчиться”.

Нагадаємо, раніше сам Сікорський на тлі падіння дронів у Польщі заявив, що країна може зіткнутися з більш серйозними порушеннями свого повітряного простору дронами РФ, ніж ті, що сталися 10 вересня.

Зауважимо, очільник МЗС наголошував, що вторгнення БпЛА тривало сім годин. Було зафіксовано 19 порушень, частину дронів збили. Уламки впали за понад 300 миль углиб польської території. На його думку, це була навмисна атака.

Реклама