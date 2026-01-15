Трамп здивував заявою про візит Віткоффа і Кушнера до Москви

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не володіє інформацією про можливий візит своїх спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

Про це Трамп сказав у інтерв’ю Reuters.

Як йдеться у публікації видання, Трамп заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, про що напередодні інформував Bloomberg.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Віткофф та Кушнер планують візит до Москви наприкінці січня для обговорення мирного плану завершення війни в Україні.

Наразі мирний план із 20 пунктів готовий на 90%, проте територіальні питання, статус окупованих земель та присутність військ НАТО залишаються ключовими розбіжностями.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив готовність Москви до переговорів із посланцями Трампа. Міністр зазначив, що Кремль зустріне їхній інтерес із розумінням, якщо пропозиції матимуть серйозний характер і базуватимуться на домовленостях, досягнутих під час саміту в Алясці.