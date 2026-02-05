Трамп здивував заявою щодо "врегулювання конфлікту" в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

У четвер, 5 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія близькі до врегулювання «конфлікту».

Така заява американського лідера пролунала після завершення другого раунду переговорів в Абу-Дабі за участю представників США, України та Росії.

«Вони [Росія та Україна] майже досягли цього», —несподівано оголосив Трамп.

При цьому президент США не уточнив, у яких саме питаннях сторони наблизилися до «врегулювання конфлікту».

Напередодні очільник американського Держдепу Марко Рубіо не був таким оптимістичним і повідомив, що найскладніші пункти можливої мирної угоди між Росією та Україною залишаються невирішеними. Очевидно, він мав на увазі територіальні питання.

Окрім того, російські ЗМІ повідомляли, що Кремль висунув нову умову щодо закінчення війни в Україні. Тепер Росія вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією.

Ледь не єдиним очевидним досягненням переговорів в Абу-Дабі стало те, що сторони домовилися про обмін 314 полоненими.

