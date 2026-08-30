Трамп, Зеленський і Путін за одним столом: Axios розкрив деталі візиту директора ЦРУ до Москви

Джон Реткліфф / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час секретного візиту до Москви на початку цього тижня виступив із пропозицією провести зустріч за участю президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського, а також правителя Росії Путіна.

За даними Axios, такий формат переговорів мав би бути спрямований на припинення війни Росії проти України.

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Про це видання повідомляє з посиланням на власні джерела.

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Співрозмовники Axios зазначили, що поїздка Реткліффа мала кілька цілей. Зокрема, американська сторона хотіла з’ясувати, чи здатні керівники російських спецслужб вплинути на Путіна та переконати його повернутися до переговорного процесу з Україною за участю США.

Інформацію про результати московських переговорів американські представники згодом передали українській стороні. За даними видання, у п’ятницю Зеленського поінформували як про сам візит Реткліффа, так і про пропозицію щодо тристоронньої зустрічі.

Ідея такого саміту для адміністрації Трампа не є новою. Вашингтон уже пропонував провести переговори у форматі Трамп — Зеленський — Путін. Український президент погодився на цю пропозицію, однак Путін її відкинув.

Сам Реткліфф прибув до Москви у вівторок. Під час поїздки він зустрівся із Сергієм Наришкіним, який очолює Службу зовнішньої розвідки Росії, та директором ФСБ Олександром Бортніковим.

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Окремо Трамп прокоментував таємну поїздку керівника ЦРУ. Президент США назвав візит «звичайною справою» та заперечив, що його метою було попередження російської сторони про можливі наслідки нападу на НАТО.

Водночас джерела Axios стверджують, що під час переговорів у Москві Реткліфф порушував питання не лише про можливу зустріч лідерів.

За їхньою інформацією, директор ЦРУ також обговорював із російською стороною перспективу відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви була далеко не звичайним контактом між спецслужбами.

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Ми раніше інформували, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії був пов’язаний із попередженнями для російського диктатора Путіна, зокрема щодо подальшого підвищення ставок з боку Кремля.

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