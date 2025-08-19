Трамп, Зеленський і ЄС: чотири сенсаційні висновки переговорів у Вашингтоні

Переговори у США. / © Associated Press

У Вашингтоні відбулися переговори між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та лідерами ЄС.

Sky News назвав чотири ключові висновки з переговорів у Білому домі.

Гарантії безпеки

Американський президент пообіцяв, що Вашингтон братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. Трамп зауважив, що не виключає відправлення американських військ для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою

Лідер американців заявив, США, а також Європа, будуть залучені до забезпечення «довгострокового миру».

Мирна угода без припинення вогню

Трамп заявив, мовляв, Україна не має потреби у припиненні вогню, бо нібито мирну угоду можна укласти, поки Київ і Москва перебувають у стані війни.

«Я не думаю, що вам потрібне припинення вогню. Знаєте, якщо подивитися на шість угод, які я уклав цього року, то всі вони були у стані війни, я не укладав жодних угод про припинення вогню», — висловився Трамп.

Тристороння зустріч

Президент США заявив, що відбудеться тристороння зустріч між ним, Путіним та Зеленським. Тим часом український лідер сказав, що готовий до такої зустрічі.

«Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім тристоронню. Ми готові до всіх форматів», — повідомив президент України.

Дональд Трамп підтвердив, що диктатор РФ Володимир Путін також.

«Обговоріть обмін територіями»

Президент США напередодні багатосторонніх переговорів із Зеленським та європейськими лідерами заявив, мовляв, «потрібно обговорити можливий обмін територіями». З його слів, цей обмін має «враховувати поточну лінію зіткнення».

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що питання територій буде обговорюватися між ним та главою Кремля Володимиром Путіним.

«Мені здається, президент (США, — ред.) почув, бачив це, і це важлива інформація. І тому питання територій — це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним», — резюмував президент.

Як повідомлялося, 18 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими союзниками. Український лідер назвав її «найкращою зустріччю з президентом США», додавши, що попереду — ще кращі.

Тим часом президент США висловив думку про те, що переговори у Білому домі — це «крок до миру». Трамп назвав перемовини «дуже гарним і важливим першим кроком» до завершення війни. За його словами, під час перемовин обговорювалися гарантії безпеки для України, які мають надати європейські держави у координації зі Штатами.