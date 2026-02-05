Трамп зібрався до раю: президент США зробив несподівану заяву

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним раю попри те, що не називає себе ідеальним. За його словами, він зробив багато добра для «ідеальних людей».

Про це він сказав під час виступу на Національному молитовному сніданку.

Чому Трамп зібрався до раю

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп порозмірковував про власні вчинки та життєвий шлях.

«Я справді думаю, що мені, мабуть, варто потрапити до раю», — заявив Трамп.

Водночас він визнав, що не є ідеальним. За словами президента США, попри власні недоліки він вважає, що зробив багато добрих справ для інших людей.

«Я не ідеальний кандидат, але я зробив багато добра для ідеальних людей», — зазначив Трамп.

Такі гучні й самовпевнені висловлювання спричинили активні обговорення, втім вони є доволі природними для американського лідера.

Раніше Трамп не виключив можливості балотуватися на третій президентський термін.

Відомо, що це суперечить чинним конституційним обмеженням, які забороняють більше ніж два терміни на посаді. За його словами, основний мотив — «знову зробити Америку великою».

«Не знаю, це було б цікаво. Але уявіть, як би нудно стало, якби я дав вам ту відповідь, якої ви очікуєте. Було б набагато менш захопливо. Я роблю це лише з однієї причини — щоб знову зробити Америку великою, і саме цим ми зараз займаємося», — сказав Трамп.