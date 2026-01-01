Трамп зізнався, яку новорічну обіцянку собі дав

Дональд Трамп і Меланія Трамп під час святкування Нового року / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зустрів Новий рік-2026 у своїй резиденції Мар-а-Лаго, де під час спілкування з журналістами озвучив, яку обіцянку дає собі на цей рік.

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп, як і зазвичай, зустрів Новий рік на святковому прийомі у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На урочистості він з’явився разом із першою леді Меланією Трамп.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи має президент США якусь новорічну обіцянку для себе, він лаконічно зазначив: «Мир у всьому світі».

За інформацією The New York Post, у межах новорічних святкувань у Мар-а-Лаго відбувся благодійний аукціон. Під час заходу картину із зображенням Ісуса, створену просто на місці, продали за 2,75 млн дол. Половину зібраних коштів передали дитячій лікарні St. Jude, а решту — місцевому офісу шерифа.

Дональд Трамп на благодійному аукціоні, де продали картину із зображенням Ісуса / © Associated Press

Серед почесних гостей святкового вечора були також прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу разом із дружиною.

До слова, 29 грудня Трамп заявив про значний прогрес у припиненні війни в Україні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Флориді, оцінивши рівень узгоджених питань у «близько 95%».