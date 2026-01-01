- Дата публікації
Трамп зізнався, яку новорічну обіцянку собі дав
Дональд Трамп провів новорічну ніч, поєднавши світський захід із благодійним аукціоном.
Президент США Дональд Трамп зустрів Новий рік-2026 у своїй резиденції Мар-а-Лаго, де під час спілкування з журналістами озвучив, яку обіцянку дає собі на цей рік.
Про це повідомляє Clash Report.
Трамп, як і зазвичай, зустрів Новий рік на святковому прийомі у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На урочистості він з’явився разом із першою леді Меланією Трамп.
Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи має президент США якусь новорічну обіцянку для себе, він лаконічно зазначив: «Мир у всьому світі».
За інформацією The New York Post, у межах новорічних святкувань у Мар-а-Лаго відбувся благодійний аукціон. Під час заходу картину із зображенням Ісуса, створену просто на місці, продали за 2,75 млн дол. Половину зібраних коштів передали дитячій лікарні St. Jude, а решту — місцевому офісу шерифа.
Серед почесних гостей святкового вечора були також прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу разом із дружиною.
До слова, 29 грудня Трамп заявив про значний прогрес у припиненні війни в Україні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Флориді, оцінивши рівень узгоджених питань у «близько 95%».