ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
1 хв

Трамп зізнався, яку новорічну обіцянку собі дав

Дональд Трамп провів новорічну ніч, поєднавши світський захід із благодійним аукціоном.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Дональд Трамп і Меланія Трамп під час святкування Нового року

Дональд Трамп і Меланія Трамп під час святкування Нового року / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зустрів Новий рік-2026 у своїй резиденції Мар-а-Лаго, де під час спілкування з журналістами озвучив, яку обіцянку дає собі на цей рік.

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп, як і зазвичай, зустрів Новий рік на святковому прийомі у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На урочистості він з’явився разом із першою леді Меланією Трамп.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи має президент США якусь новорічну обіцянку для себе, він лаконічно зазначив: «Мир у всьому світі».

За інформацією The New York Post, у межах новорічних святкувань у Мар-а-Лаго відбувся благодійний аукціон. Під час заходу картину із зображенням Ісуса, створену просто на місці, продали за 2,75 млн дол. Половину зібраних коштів передали дитячій лікарні St. Jude, а решту — місцевому офісу шерифа.

Дональд Трамп на благодійному аукціоні, де продали картину із зображенням Ісуса / © Associated Press

Дональд Трамп на благодійному аукціоні, де продали картину із зображенням Ісуса / © Associated Press

Серед почесних гостей святкового вечора були також прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу разом із дружиною.

До слова, 29 грудня Трамп заявив про значний прогрес у припиненні війни в Україні після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Флориді, оцінивши рівень узгоджених питань у «близько 95%».

Дата публікації
Кількість переглядів
698
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie