- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 377
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп зізнався, що консультувався з Орбаном про російсько-українську війну
Орбан дав різку оцінку шансам України та назвав Росію нацією, що воює.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з приводу російсько-української війни. Трамп назвав Орбана “дуже розумною людиною, яку хтось любить, а хтось ні”.
Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.
За словами американського президента, він запитав угорського прем’єра, чи може Україна перемогти Росію.
“Він подивився на мене, ніби кажучи: “Яке дурне питання”. І відповів: “Росія — величезна країна. Вони завойовували свою державу та спосіб життя через війни. Це те, чим вони займаються. Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною””, — розповів Трамп, назвавши таку відповідь “дуже цікавою”.
Під час того ж брифінгу Трамп двічі обмовився, говорячи про майбутні переговори з Володимиром Путіним, та замість Аляски сказав, що “збирається до Росії”.
Раніше Орбан розкритикував нібито пасивність Євросоюзу в мирних ініціативах. Він назвав Європу “ображеною дитиною” і кинув звинувачення Мерцу і Макрону.