Трамп зізнався, що консультувався з Орбаном про російсько-українську війну

Дональд Трамп і Віктор Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з приводу російсько-української війни. Трамп назвав Орбана “дуже розумною людиною, яку хтось любить, а хтось ні”.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

За словами американського президента, він запитав угорського прем’єра, чи може Україна перемогти Росію.

“Він подивився на мене, ніби кажучи: “Яке дурне питання”. І відповів: “Росія — величезна країна. Вони завойовували свою державу та спосіб життя через війни. Це те, чим вони займаються. Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною””, — розповів Трамп, назвавши таку відповідь “дуже цікавою”.

Під час того ж брифінгу Трамп двічі обмовився, говорячи про майбутні переговори з Володимиром Путіним, та замість Аляски сказав, що “збирається до Росії”.

Раніше Орбан розкритикував нібито пасивність Євросоюзу в мирних ініціативах. Він назвав Європу “ображеною дитиною” і кинув звинувачення Мерцу і Макрону.