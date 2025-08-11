ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
1 хв

Трамп зізнався, що консультувався з Орбаном про російсько-українську війну

Орбан дав різку оцінку шансам України та назвав Росію нацією, що воює.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп і Віктор Орбан

Дональд Трамп і Віктор Орбан / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з приводу російсько-української війни. Трамп назвав Орбана “дуже розумною людиною, яку хтось любить, а хтось ні”.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

За словами американського президента, він запитав угорського прем’єра, чи може Україна перемогти Росію.

“Він подивився на мене, ніби кажучи: “Яке дурне питання”. І відповів: “Росія — величезна країна. Вони завойовували свою державу та спосіб життя через війни. Це те, чим вони займаються. Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною””, — розповів Трамп, назвавши таку відповідь “дуже цікавою”.

Під час того ж брифінгу Трамп двічі обмовився, говорячи про майбутні переговори з Володимиром Путіним, та замість Аляски сказав, що “збирається до Росії”.

Раніше Орбан розкритикував нібито пасивність Євросоюзу в мирних ініціативах. Він назвав Європу “ображеною дитиною” і кинув звинувачення Мерцу і Макрону.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie