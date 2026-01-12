Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований відсутністю мирної угоди між Україною та Росією, яку, за його очікуваннями, мали досягти ще до кінця минулого року.

Про це Трамп сказав в інтервʼю The New York Times.

Трамп нагадав, що раніше сподівався на укладення угоди спочатку до Дня подяки, а згодом – до Різдва, однак цього не сталося. “Мене це розчаровує”, – зазначив він.

Коментуючи так званий 20-пунктний план президента України Володимира Зеленського, який передбачає гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, Трамп заявив, що вірить у дієвість таких гарантій. За його словами, у разі нової агресії Росії після мирної угоди Україну захищали б не лише США, а й європейські союзники.

Водночас Трамп висловив переконання, що Росія не пішла б на повторне вторгнення. “Я твердо вірю, що вони не вторглися б знову – інакше я б не погодився на таку угоду”, – сказав він.

Президент США також наголосив, що без його участі мирна угода не мала б шансів на реалізацію, а Росія, за його словами, до цього часу могла б захопити всю територію України, що, на його думку, було початковою метою Кремля.

Трамп підтвердив, що обговорював із Володимиром Путіним 20-пунктний план і вважає, що російський лідер зацікавлений в укладенні угоди. “Я думаю, що він хоче домовитися”, – заявив президент США, додавши, що наразі обидві сторони, ймовірно, налаштовані на переговори, однак остаточні висновки ще попереду.

Відповідаючи на запитання, чи досі він довіряє Путіну після інциденту з нібито ударом по будинку російського президента, Трамп заявив, що не має однозначної відповіді. За його словами, Путін повідомив йому про атаку, однак американська розвідка не підтвердила ці дані.

“Я не знаю, чи це була правда, чи ні. Він сказав мені, що на його будинок було здійснено напад”, – зазначив Трамп, додавши, що не має повної інформації, аби зробити остаточні висновки.

Президент США також звернув увагу на те, що після цього інциденту російські кораблі “дуже швидко відпливли”, не уточнивши деталей.

До слова, британський експерт Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що мирна угода з Україною – це найкращий сценарій для РФ, адже далі ситуація лише погіршуватиметься. Кремль невдовзі зіткнеться з критичним браком фінансів та людей. Коли на фронт почнуть масово відправляти молодь із еліт Москви та Петербурга, олігархи вголос заговорить про доцільність війни. На тлі рекордної інфляції та високих відсоткових ставок воєнна машина агресора неминуче зупиниться.