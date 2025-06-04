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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп зізнався в симпатії до Сі Цзіньпіна, але назвав одне "але"

Незважаючи на симпатію до лідера КНР, Трамп називає “дуже жорстким”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зізнався в симпатії до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Заява пролунала на тлі чуток про небажання лідера КНР зустрічатися з очільником Білого дому.

Заява американського президента з’явилася у соцмережі Truth Social.

”Мені подобається президент Китаю Сі Цзіньпін, завжди подобався, і завжди буде, але він дуже жорсткий, і з ним буде важко домовитися!!!”, - наголосив Трамп.

Стосунки Трампа і Сі Цзіньпіна

Politico писало: Дональд Трамп переконаний, що пряма телефонна розмова з Сі Цзіньпіном може перезапустити складні торговельні переговори. Втім, Пекін побоюється репутаційних ризиків після скандалів в Овальному кабінеті. Зокрема, його гучними зустрічами з президентом України Володимиром Зеленським та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Раніше CNN з посиланням на обізнані джерела повідомляло про те, що Трамп чекає на перший крок від Сі Цзіньпіна. Мовляв, очільник КНР має зробити перший крок і попросити про зустріч з американським лідером, щоб пом’якшити конфлікт через запровадження мит.

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