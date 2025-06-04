Трамп зізнався в симпатії до Сі Цзіньпіна, але назвав одне "але"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зізнався в симпатії до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Заява пролунала на тлі чуток про небажання лідера КНР зустрічатися з очільником Білого дому.

Заява американського президента з’явилася у соцмережі Truth Social.

”Мені подобається президент Китаю Сі Цзіньпін, завжди подобався, і завжди буде, але він дуже жорсткий, і з ним буде важко домовитися!!!”, - наголосив Трамп.

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Стосунки Трампа і Сі Цзіньпіна

Politico писало: Дональд Трамп переконаний, що пряма телефонна розмова з Сі Цзіньпіном може перезапустити складні торговельні переговори. Втім, Пекін побоюється репутаційних ризиків після скандалів в Овальному кабінеті. Зокрема, його гучними зустрічами з президентом України Володимиром Зеленським та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Раніше CNN з посиланням на обізнані джерела повідомляло про те, що Трамп чекає на перший крок від Сі Цзіньпіна. Мовляв, очільник КНР має зробити перший крок і попросити про зустріч з американським лідером, щоб пом’якшити конфлікт через запровадження мит.

Дата публікації 13:01, 12.05.25 Кількість переглядів 8203 Путін аж замовк після слів Зеленського! Не стримались навіть у Китаї | Аналітика