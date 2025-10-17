Трамп зізнався, за кого найбільше переживає перша леді Меланія під час війни в Україні

Меланія Трамп / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп найбільше переживає за українських дітей, які були розлучені зі своїми сім’ями через війну в Україні.

Про це повідомив журналістам перед переговорами з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 17 жовтня.

«Вона дуже сильно переживала за дітей. Вона постійно думає про дітей», — сказав американський лідер.

Зайого словами, Меланія «дуже рішуче налаштована» возз’єднати українських дітей з їхніми батьками.

Як повідомляє CNN, минулого тижня перша леді США повідомила журналістам, що вона та президент Росії Володимир Путін мають «відкритий канал» спілкування відтоді, як вона написала йому листа в серпні цього року про вплив війни в Україні на дітей.

Меланія Трамп сказала, що вісьмох дітей, яких розлучили з батьками під час війни, повернули до їхніх сімей протягом попередніх 24 годин, із зобов’язанням, що обидві сторони продовжуватимуть працювати над возз’єднанням додаткових дітей, які були переміщені.

