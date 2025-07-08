Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп під час розмови минулого тижня з українським президентом Володимиром Зеленським запевнив, що не ухвалював рішення щодо призупинення постачань озброєння Києву. За словами Трампа, він лише доручив провести перевірку запасів зброї Пентагону після ударів США по іранських ядерних об’єктах, але не наказував призупиняти допомогу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Телефонна розмова Трампа з Зеленським відбулася невдовзі після іншого діалогу очільника Білого дому — з президентом Росії Володимиром Путіним, у якій Трамп висловив невдоволення відсутністю поступу у досягненні миру в Україні.

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«Дуже розчарований» і «не досяг жодного прогресу» — такими словами президент США охарактеризував спроби домовитися, повідомляють джерела. Під час тієї розмови Трамп закликав Путіна припинити війну, але Кремль підтвердив, що той відмовився.

За інформацією видання, у розмові з Зеленським Трамп висловив готовність США передати стільки військової допомоги, скільки дозволяють обставини. Втім, Пентагон заявив, що постачання наразі все ще заморожене.

Як пояснила прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт, перегляд оборонного експорту ініціював міністр оборони Піт Гегсет: «щоб переконатися, що все, що виходить за межі країни, відповідає інтересам Америки».

Що відомо про призупинення постачання зброї Україні?

Повідомлення про замороження постачання озброєння минулого вівторка стало несподіванкою як для Державного департаменту та Конгресу США, так і для української влади.

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Йдеться про важливе озброєння: зенітні ракети Patriot, ракети AIM-120, снаряди для гаубиць, ракети Hellfire, GMLRS для систем HIMARS, протитанкові ракети Stinger та гранатомети. Система Patriot має особливе значення для України, оскільки здатна ефективно знищувати російські балістичні ракети.

«Вони дійсно хочуть отримати ці протиракетні ракети — ті, що вони називають Patriot, — і ми подивимось, чи зможемо надати певну кількість. Їх дуже важко дістати, ми самі їх потребуємо», — прокоментував Трамп у червні.

Після телефонної розмови із американським лідером Зеленський висловив обережний оптимізм.

«Це, мабуть, була найкраща розмова за весь цей час, вона була максимально продуктивною. Я вдячний за готовність допомогти», — сказав президент України у зверненні 5 липня.

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Як у США пояснюють призупинення допомоги Україні?

Під час брифінгу 2 липня речник Пентагону Шон Парнелл пояснив, що перевірка запасів є «оцінкою можливостей».

«Ми в Міністерстві оборони створили структуру для аналізу того, яку зброю і куди ми відправляємо, щоб допомогти президентові й міністрові оборони ухвалювати рішення», — зазначив він.

За словами представника оборонного відомства, Об’єднаний штаб завершив оцінку призупиненої допомоги Україні. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн готує рекомендації для Гегсета щодо можливого відновлення постачань.

Наразі потреба США в ракетах-перехоплювачах зросла, особливо після атаки Ірану на авіабазу Аль-Удейд, яку американські військові захищали за допомогою систем Patriot. За словами генерала Кейна, це був найбільший залп перехоплювачів Patriot в історії.

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Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Міноборони США призупинило відправлення зброї до України. У Пентагоні аргументували це начебто нестачею власних запасів.

На думку ексміністра закордонних справ України Павла Клімкіна, жоден представник Пентагону не міг самостійно блокувати допомогу, зокрема Гегсет або його заступник Елбрідж Колбі. Відповідне рішення ухвалювалося безпосередньо за згодою Білого дому.

Вже 7 червня Трамп оголосив, що США відновлять постачання військової допомоги Україні та анонсував ще більше зброї.