Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що нещодавні атаки Росії на Україну заслуговують на рішучий осуд.

Про це він сказав під час пресконференції після неформальної зустрічі глав урядів країн Північної Європи, повідомляє Demokraatti.

«Ці обстріли були спрямовані переважно проти мирних жителів. Це чіткий сигнал того, що Росія не готова до жодних мирних переговорів», — заявив Орпо.

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Під час пресконференції прем’єра також запитали про слова президента США Дональда Трампа, який раніше назвав Путіна «божевільним». Орпо відповів, що, ймовірно, такі заяви свідчать про розчарування Трампа поведінкою Кремля.

«Сподіваюся, ці сигнали означають, що Трамп розуміє: Путін не хоче миру. Він хоче продовжити свою війну і вбивства мирних людей в Україні», — наголосив Орпо.

Фінський прем’єр висловив сподівання, що заяви американського президента матимуть реальні наслідки та змусять США до рішучіших дій.

«Я сподіваюся, що це викличе реакцію з боку Сполучених Штатів, які дедалі жорсткіше відповідатимуть на дії Путіна і Росії. І що це наблизить нас до реальних мирних переговорів», — підсумував Орпо.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на Москву, у Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.

Ми раніше інформували, що президент Польщі Анджей Дуда закликав президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії, аби змусити її припинити війну проти України та укласти мир.