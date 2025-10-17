Трамп змінює гру і переходить від дружби до тиску: як США розвертають політику щодо Кремля

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп почав агресивніше діяти щодо Російської Федерації, адже інші методи врегулювання війни не працюють. Для очільника Білого дому важливий результат.

Про це розповів політичний експерт Андрій Городницький в коментарі “24 Каналу”.

За словами експерта, раніше Трамп намагався достукатися до російського “фюрера” Володимира Путіна, використовуючи улесливі слова. Втім, президент США зрозумів, що це взагалі не працює.

“Його цікавить кінцева ціль, а не засоби. Зараз вони готові до конкретних дій щодо Росії. Важливо, щоб Європа так само увімкнулася. Якщо Німеччина і Польща ще спробують щось робити, то багато інших країн діють просто флегматично”, - пояснив Городницький.

Упродовж останнього часу почастішали розмови, що Україна може отримати ракети Tomahawk. Важливо, що сам Трамп також підтримує ідею економічного тиску на Росію. Тому, каже політичний експерт, є сподівання, що це вплине на Путіна.

“Чи це дасть результат? Я не впевнений. Поки здається, що Путін обере варіант на ескалацію і почне мобілізацію. Там вже ухвалили постанову про мобілізацію резервістів. Схоже на те, що доводять бюрократичну базу до цього рішення. Гроші у них закінчуються, але певний період вони ще зможуть воювати”, - заявив Городницький.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Трамп провів переговори з Путіним. Після розмови у Білому домі заявили, що лідери країн домовилися про нову зустріч. За словами американського лідера, вона має відбутися в його угорського «друга» Віктора Орбана - в Будапешті.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путіна захотів відновити переговори з Трампом, як тільки почув про можливість постачання Україні американських ракет Tomahawk. Він також висловив впевненість, що “імпульс приборкання терору і війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України”.