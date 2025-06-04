У Вашингтоні назвали нові строки завершення війни в Україні - нардеп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість завершення війни в Україні до кінця 2025 року.

Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE посилаючись на розмови з представниками американського політичного істеблішменту, наближеними до Трампа.

«Люди, які добре знають Трампа і наближені до нього, говорили про терміни до кінця року. Тобто ті умовні „24 години“, про які він раніше говорив, у його голові вже перетворились на декілька місяців», — сказав депутат.

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Гончаренко наголосив, що такі сигнали пролунали під час зустрічей, на яких були присутні, зокрема, колишній держсекретар США Майк Помпео та інші ключові фігури нової адміністрації.

За його словами, попри обережний оптимізм, українській стороні слід активізувати роботу з американською аудиторією, щоб пояснювати потребу у швидшому завершенні війни та продовженні підтримки України.

«Нам би хотілося набагато швидше, але маємо те, що маємо. І маємо працювати, аби донести правду до американців», — додав він.

Нагадаємо, 21 травня під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у переговорах щодо завершення війни в Україні.

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