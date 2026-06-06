Трамп змінює рішення щодо військ у Європі: хаотичні накази можуть коштувати США мільйони доларів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Непослідовні рішення президента США Дональда Трампа щодо американської військової присутності в Європі можуть обійтися американським платникам податків у мільйони доларів. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела у військових структурах США.

За даними агентства, у травні Пентагон спочатку скасував заплановане розгортання військових підрозділів до Польщі та Німеччини в рамках скорочення американського контингенту в Європі приблизно на 5 тисяч військовослужбовців. Однак уже через кілька тижнів Трамп несподівано заявив про намір відправити додаткові 5 тисяч військових саме до Польщі.

Унаслідок таких рішень частина техніки та обладнання вже перебувала в дорозі до Європи, коли накази змінилися. За інформацією AP, лише витрати на підготовку попередньої ротації становили близько 32 мільйонів доларів. Військові підрозділи опинилися у невизначеному становищі, а планування операцій було суттєво ускладнене.

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Європейські союзники також висловлюють занепокоєння через суперечливі сигнали з Вашингтона. На тлі війни Росії проти України країни НАТО побоюються, що нестабільність американської політики може послабити довіру до оборонних гарантій Альянсу.

Додатковою проблемою є фінансовий стан американської армії. За даними AP, Сухопутні війська США вже стикаються з дефіцитом бюджету в розмірі від 2 до 6 мільярдів доларів, через що доводиться скорочувати окремі програми підготовки та підтримки боєготовності.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на неназваних американських чиновників, повідомляло, що Пентагон скасував плани щодо ротаційної передислокації приблизно 4000 військовослужбовців до Польщі. CNN, у свою чергу, повідомило, що це рішення було частиною зусиль щодо скорочення кількості американських військ у Європі.

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