Михайло Подоляк / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп поступово усвідомлює, що Володимир Путін не зацікавлений у перемовинах, а навпаки — використовує американського лідера для власної вигоди.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю YouTube-каналу «РБК-Україна».

Михайло Подоляк наголосив, що російський диктатор Володимир Путін демонстративно зриває будь-які мирні ініціативи, принижує американську сторону і грає у довгу, намагаючись роз’єднати західну коаліцію.

Реклама

«Сьогодні Трамп чітко усвідомлює, що Путін б’є по його репутації. Він це робить свідомо: говорить одне — робить інше. Він абсолютно не готовий підтримувати жодні американські миротворчі ініціативи», — підкреслив Подоляк.

За словами радника голови ОП, російська влада намагається створити ілюзію відкритості до діалогу, проте насправді ціллю Кремля є максимальне затягування часу, щоб змусити Україну до поступок, а Захід — до втоми.

«Путін зацікавлений у тому, щоб був суттєвий розкол між Європою і США. А головне — щоб увага Заходу була зосереджена на внутрішніх конфліктах», — пояснив Подоляк.

Подоляк також звернув увагу на те, що Росія використовує символізм у своїх діях. Так, масований ракетний удар по Києву 4 липня — у День незалежності США — відбувся майже одразу після телефонної розмови між Трампом і Путіним.

Реклама

«Путін таким чином демонструє, хто, як він вважає, є „паханом“ у цій війні», — заявив Подоляк.

На думку українського посадовця, ситуація з тимчасовим блокуванням військової допомоги Україні змусила не лише американські еліти, а й самого Трампа переглянути свої позиції щодо Росії.

«З погляду, наприклад, призупинки постачання зброї — це чітко зафіксувало реакцію європейських лідерів, американських політичних еліт і, зрозуміло, України», — заявив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що Росію не можна сприймати як партнера для дипломатії, оскільки Кремль діє лише мовою сили.

Реклама

«Росія — це країна, яку можна або змусити до виконання зобов’язань, або вона буде нав’язувати світові свої неадекватні вимоги. Домовлятися з нею нема про що», — сказав Подоляк.

За словами Подоляка, головна мета Росії — залишити Україну сам-на-сам із війною. Кремль мріє про сценарій, за якого Київ залишиться без західної підтримки, а Москва — отримає підтримку від авторитарних союзників, зокрема Північної Кореї.

«Росія тоді буде остаточно обнуляти всі правила ведення війни та просто масово знищувати цивільне населення», — застеріг Подоляк.

Михайло Подоляк вважає, що Трамп поступово доходить до висновку, що Кремль можна стримати лише жорсткими діями, включно з посиленням санкцій та військової допомоги Україні.

Реклама

«Якщо ці висновки будуть інституалізовані, а законопроєкти — ухвалені, ми можемо очікувати посилення логістики, збільшення постачання зброї та жорсткішу риторику США щодо Росії», — підсумував він.

Нагадаємо, США підтверджують гарантії безпеки для України та продовжують підтримку в протистоянні російській агресії. У Вашингтоні наголосили, що поставки зброї для ЗСУ тривають.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що адміністрація Дональда Трампа глибоко стурбована ситуацією в Україні й робить усе можливе, аби надати Києву необхідні засоби для захисту.

«Сполучені Штати були й залишаються на боці українського народу. Президент Трамп рішуче засудив масові вбивства мирного населення та закликав до негайного перемир’я. В межах цієї позиції ми відновлюємо постачання озброєння — хоча подробиці наразі не розголошуються, президент чітко висловився з цього приводу», — заявила вона.

Реклама