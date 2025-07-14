Трамп змінює курс щодо України: чому Путін його "роздратував"

Трамп змінює тон щодо України / © Associated Press

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Півгодинна пресконференція Дональда Трампа в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте дала мало конкретики, але чітко вказала на зміну позиції президента США щодо війни в Україні. Трамп заявив, що США продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки, хоча деталі щодо сум, типів озброєння та термінів були мізерними. Він згадав про повні ракетні системи Patriot, а Рютте додав про «ракети та боєприпаси».

Про це пише The Guardian.

Точний обсяг військових закупівель, здатний змусити Володимира Путіна розглянути припинення вогню, залишається невідомим. Проте будь-який пакет на суму понад 10 мільярдів доларів порівняно з $67 мільярдами, наданими Джо Байденом за майже три роки, безумовно, стане сигналом для Москви. Трамп також пообіцяв запровадити 100% мита проти Росії, якщо Путін не укладе угоду про припинення бойових дій протягом 50 днів. Однак його попередній досвід щодо мит був настільки заплутаним, що складно прогнозувати наслідки.

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Незважаючи на брак деталей, тон заяви Трампа є надзвичайно важливим. Хоча він не висловлював відвертого гніву, сказавши: «Ми дуже незадоволені — я незадоволений — Росією», у його голосі відчувалося відверте роздратування щодо російського колеги.

Президент США, який прийшов на посаду з вірою, що зможе домовитися з Путіним про припинення війни, тепер, схоже, змінив свою думку. Трамп чотири рази зазначив, що думав, ніби досяг угоди з Путіним, але негайні бомбардування Росією українських міст змушували його переглядати свою позицію.

У цій зміні думки ключову роль, можливо, зіграла Меланія Трамп. Президент розповів, що коли він ділився з дружиною «чудовою розмовою» з Путіним, вона відповідала: «О, справді? Щойно постраждало ще одне місто», що м’яко спонукало його переглянути свою прихильність до російського лідера.

Для Володимира Зеленського це стало певним виправданням. Раніше, наприкінці лютого, його фактично «вигнали» з Білого дому після неприємної телевізійної сварки, а поставки зброї тимчасово припинялися. Тепер, схоже, Трамп поступово усвідомив нещирість Путіна, що є критично важливим моментом для України.

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Хоча поточна відсутність конкретних деталей може бути недостатньою, щоб змусити Кремль шукати миру, зміна тону Трампа та готовність Європи фінансувати поставки зброї означають, що найважливіший союзник України залишається готовим підтримувати її у боротьбі за виживання.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і Росією. Він знову поскаржився, що США нібито витратили 350 мільярдів доларів на допомогу Україні (Київ заперечував таку суму).