Трамп змінив головного переговорника щодо України через претензії Кремля — NBC

Спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлогга усунули від участі у переговорах про припинення війни після того, як Москва висловила небажання бачити його серед учасників.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на представника американської адміністрації та високопоставленого російського чиновника.

За даними джерел, президент РФ Володимир Путін вважає Келлогга надто “проукраїнськи налаштованим”, тому в Кремлі висловили вимогу про його виключення з переговорного процесу.

“Келлог — колишній американський генерал, він надто близький до України. Це не та людина, яку ми готові бачити за столом переговорів”, - заявив виданню неназваний російський чиновник.

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Представник адміністрації Трампа підтвердив, що Москва висловила протест проти участі Келлогга. Однак він не зміг уточнити, коли саме Білому дому повідомили про цю вимогу.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог був відсутній на двох останніх самітах у Саудівській Аравії - з російськими офіційними особами та з українськими делегатами. Офіційно переговорний процес досі залишається у його компетенції.

Запит NBC News в офіс Келлогга про причини його відсутності, а також про те, чи Росія наполягала на його виключенні, залишився без відповіді.

Тим часом представник Ради національної безпеки Джеймс Г'юїтт повідомив, що Кіт Келлог залишається “цінним членом команди”, особливо у питаннях координації з європейськими союзниками.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф ввечері 13 березня зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у закритому форматі.

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