Трамп змінює політику США щодо України: Defense News вказало на ознаки

Президент Дональд Трамп перевернув трирічну політику США щодо України, заявивши, що він і російський диктатор Володимир Путін домовилися розпочати переговори про припинення війни.

Про це пише Defense News.

"Розмова Трампа з Путіним надіслала потенційно драматичний сигнал про те, що Вашингтон і Москва можуть працювати над досягненням угоди про припинення бойових дій в Україні, обходячи уряд України. Це означало б розрив з адміністрацією Байдена, яка непохитно наполягала на тому, що Київ буде повноправним учасником будь-яких ухвалених рішень", - пише видання.

Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення до Україну в лютому 2022 року, адміністрація Байдена приєдналася до інших членів НАТО, пообіцявши, що членство в західному військовому альянсі буде "неминучим".

У середу, 12 лютого, Трамп заявив про Росію: "Вони давно говорили, що Україна не може вступити до НАТО, – сказав Трамп. – І мене це влаштовує".

Нагадаємо, Дональд Трамп підтвердив, що провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним і заявив, що домовився почати переговорний процес про завершення війни в Україні.

Про свою розмову з Путіним Трамп сказав: "Люди насправді не знали, що думає президент Путін. Але я думаю, що можу сказати з великою впевненістю, що він також хоче, щоб це закінчилося, тому це добре – і ми будемо працювати над тим, щоб це закінчилося якомога швидше".

Трамп зазначив, що він "ймовірно" зустрінеться особисто з Путіним найближчим часом, припустивши, що це може статися в Саудівській Аравії.

Трамп також анонсував зустріч із Володимиром Зеленським, з яким уже спілкувався телефоном після своєї перемоги на виборах у листопаді. Сам Зеленський планує зустрітися з віцепрезидентом США Джеймсом Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки, що відкривається в п'ятницю, 14 лютого. Також у Мюнхені чекають на спецпосланця Келлога, який, як він сам пояснив, після повернення до Вашингтону представить Трампу варіанти закінчення війни РФ проти України. Деталі плану невідомі, Келлог сказав, що їх оголосить сам Трамп.

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