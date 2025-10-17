Трамп змінив риторику після розмови з Путіним: що це означає для Зеленського

Трамп та Зеленський / © ТСН

17 жовтня, у Вашингтоні відбудется зустріч, від якої може залежати подальший перебіг війни. Президент Володимир Зеленський можливо намагатиметься переконати Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети «Томагавк». Проте, раптова домовленість про саміт Трампа з Путіним у Будапешті робить цю місію майже нездійсненною.

Про це пише агентство Reuters.

Ще вчора Білий дім схилявся до надання Україні нової підтримки, включно з «Томагавками». Проте все змінилося після двогодинної телефонної розмови Трампа з Путіним.

Американський президент раптово змінив тон на примирливий і заявив журналістам: «Думаю, ми скоро укладемо цю угоду, сподіваюся, скоро».

Водночас формат сьогоднішньої зустрічі із Зеленським було знижено до «порівняно тихого обіду», а не публічного заходу в Овальному кабінеті.

Аналітики впевнені: пропозиція Путіна про саміт — це класична тактика затягування часу, спрямована на зрив постачання зброї.

«Схоже, що дії Путіна спрямовані на те, щоб перешкодити потенційному перекиданню „Томагавків“ в Україну», — вважає експерт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн.

Сам Зеленський раніше зазначав, що Москва поспішає відновити діалог, щойно чує про «Томагавки».

В Україні на переговори Зеленського з Трампом не покладають великих надій.

«Ми вже через це пройшли, але не побачили жодних відчутних результатів», — сказала журналістам соціальна працівниця з Миколаєва Олена Пучило, додавши, однак, що дива ще можливі.

Цей скепсис відображає загальне відчуття, що Трамп знову може піддатися на маніпуляції Кремля.

Як повідомив помічник Кремля Юрій Ушаков, під час розмови Путін прямо заявив Трампу, що постачання ракет великої дальності «завдасть шкоди мирному процесу». І, схоже, цей аргумент подіяв.

Таким чином, Зеленський опинився у надзвичайно складній ситуації: йому доводиться просити про життєво важливу зброю у президента, якого, схоже, вже переконали її не давати.

Нагадаємо, аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон висловив думку, що ідея саміту Путіна і Трампа в Будапешті є черговим «дипломатичним трюком» Кремля. За його словами, головні цілі Путіна — не досягнення миру, а затягування часу для продовження війни, а також приниження Євросоюзу, демонструючи, що всі рішення ухвалює Америка.