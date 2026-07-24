Трамп змінив ставлення до Зеленського: президент України назвав головну причину

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп зрозумів позицію Києва щодо припинення вогню та прагнення до миру. На думку українського лідера, це змінило ставлення до нього з боку очільника Білого дому.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

За словами українського президента, Трамп усвідомив, що саме Україна прагне якнайшвидше завершити війну, тоді як раніше лунали твердження, нібито Київ не зацікавлений у припиненні бойових дій.

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«Він зрозумів, що ми хочемо її [війну] зупинити. Він зрозумів, що ми справді хочемо миру, хоч раніше лунало багато голосів про те, що Україна не хоче зупинятися», — сказав Зеленський.

Український лідер наголосив, що для України найвищою цінністю є життя людей, тому припинення вогню є кращим сценарієм, якщо воно стане можливим.

«Якщо завтра ми можемо зупинити війну, укласти перемир’я — це краще, ніж воювати 10, 20 років заради перемоги і втратити своїх людей. Звісно, припинення вогню — краще», — зазначив глава держави.

Зеленський також заявив, що вважає зміну ставлення Дональда Трампа до себе наслідком відвертого діалогу між ними.

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«Я думаю, що президент Трамп почав мені довіряти. І це важливо. Я думаю, що це ключовий момент», — сказав він.

За словами українського президента, він поступово пояснював американському колезі позицію України, і це принесло результат.

«Не знаю, в який момент — можливо, в Римі, — але крок за кроком я намагався пояснювати. І я думаю, що він зрозумів мене дуже добре», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня проведе зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Поїздка українського лідера запланована на 28 липня.

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