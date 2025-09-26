Трамп знайшов ключик до впливу на Ердогана у питанні російської нафти: деталі від Bloomberg

Дональд Трамп і Реджеп Ердоган. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп закликав Туреччину обмежити імпорт енергоносіїв з Росії. Продаж Вашингтоном винищувачів-невидимок союзнику з НАТО залежить від підтримки з боку Анкари американських цілей.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

На вчорашній зустрічі у Білому домі Трамп закликав турецького колегу Реджепа Ердогана скоротити закупівлю російських енергоносіїв. Ці переговори американський лідер назвав "вирішальними", заявивши, що може розглянути повернення Туреччини до спільної програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35 компанії Lockheed Martin Corp.

"Я легко зможу, якщо захочу. Ми можемо, ми можемо це зробити", — відповів Трамп на запитання про те, чи проклав він шлях для угоди щодо F-35.

Втім, додав очільник Білого дому, "це залежить від обставин".

"Він збирається щось для нас зробити", — висловився Трамп про Ердогана, але не надав жодних додаткових подробиць щодо обговорення.

Bloomberg наголошує, такі дії президента Трампа показують, як він намагається тиснути на американських партнерів, щоб вони скоротили закупівлі російських енергоносіїв, намагаючись зменшити фінансування війни Кремля в Україні.

Зі свого боку, Ердоган мав власні стимули для компромісу в Білому домі. Він прагнув домовленостей у сфері авіації, оборони та енергетики, щоб стабілізувати непрості відносини Анкари з Вашингтоном.

"Ви будете вражені тим, що сталося з Ердоганом. Я вірю, що Ердоган припинить купувати російську нафту. Ердоган зробить те, що правильно", — висловився американський президент після зустрічей з турецькими чиновниками.

Видання наголошує, що візит Ердогана до США був першим за шість років. Ця поїздка надала США та Туреччині можливість перезавантажити відносини, оскільки обидва союзники з НАТО орієнтуються в павутинні оборонних угод, регіональних конфліктів та конкуренції з Росією та Китаєм.

Туреччина залежить від військової та дипломатичної підтримки США, а інвестори вважають її роль у західному альянсі критично важливою для розвитку найбільшої економіки Близького Сходу. Також Трамп заявив, що Ердоган може зіграти певну роль у переконуванні Путіна припинити бойові дії, бо, "турецького лідера поважають як у Москві, так і в Києві".

"Я думаю, що він міг би мати великий вплив, якби захотів. Зараз він дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. Мені також подобається бути нейтральним, але він той, для кого найкраще, що він міг би зробити, це не купувати нафту та газ у Росії", — сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп "вичитав" Ердогану в Білому домі. Президент Сполучених Штатів Америки дорікнув турецькому лідерові за те, що Анкара купує російську нафту. Втім, Ердоган не відповів безпосередньо на коментарі Трампа щодо Росії, але сказав, що з нетерпінням чекає на обговорення турецько-американських відносин.