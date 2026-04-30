Трамп знайшов нову причину війни в Україні: кого звинувачує

Трамп звинуватив Байдена у затягуванні війни в Україні, назвавши виділені гроші на допомогу «безумством».

Президент США Дональд Трамп вкотре шокував українців своїм «розумінням» причин війни в нашій країні.

Про це глава Білого дому сказав у сьогоднішній розмові з журналістами.

На його думку, війна в Україні триває, бо його попередник Байден нібито дав на це грошей.

«Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів, що було просто безумством Це одна з причин, через яку війна триває», — сказав він. Трамп «скромно» не уточнив, що було б з Україною, якби не допомога Заходу.

Зауважимо, що українська сторона заперечує цифру у 350 мільярдів доларів допомоги від США.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Росія пропонує США «білоруський сценарій» для України і хоче обміняти тимчасову паузу на фронті на зняття санкцій.

