Трамп знайшов нову причину війни в Україні: кого звинувачує
Трамп звинуватив Байдена у затягуванні війни в Україні, назвавши виділені гроші на допомогу «безумством».
Президент США Дональд Трамп вкотре шокував українців своїм «розумінням» причин війни в нашій країні.
Про це глава Білого дому сказав у сьогоднішній розмові з журналістами.
На його думку, війна в Україні триває, бо його попередник Байден нібито дав на це грошей.
«Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів, що було просто безумством Це одна з причин, через яку війна триває», — сказав він. Трамп «скромно» не уточнив, що було б з Україною, якби не допомога Заходу.
Зауважимо, що українська сторона заперечує цифру у 350 мільярдів доларів допомоги від США.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Росія пропонує США «білоруський сценарій» для України і хоче обміняти тимчасову паузу на фронті на зняття санкцій.