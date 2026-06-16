Трамп знову хоче зупинити війну в Україні: чому союзники Києва не поспішають радіти – Politico

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Союзники України намагаються уникнути конфлікту з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, оскільки він знову зосереджується на війні Росії проти України після іранської кризи.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Після прибуття до Франції Трамп заявив журналістам, що “все прекрасно”, а згодом провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час неї американський президент сказав, що хоче використати нові можливості для врегулювання війни в Україні.

Реклама

«Тепер, коли це завершено, ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця», — заявив Трамп, сидячи поруч із Макроном. Він також повторив, що у війні щомісяця гинуть тисячі людей, переважно військові, і цього “не повинно відбуватися”.

Водночас у Європі такі заяви не сприймають як однозначно позитивний сигнал. За даними медіа, європейські чиновники побоюються, що Трамп, звільнившись від щоденної уваги до іранського питання, може спробувати повернути собі контроль над мирними переговорами щодо України.

Європейці побоюються, що в такому разі їх можуть відсунути на другий план, а стратегія максимального тиску на Росію та повної підтримки України опиниться під загрозою.

«Те, що Трамп був відволіканий, не обов’язково було погано», — сказав один із дипломатів ЄС.

Реклама

Питання завершення війни в Україні має знову опинитися в центрі уваги під час саміту G7. Очікується, що Трамп та інші лідери “Групи семи” проведуть двогодинну робочу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський публічно наголошує, що участь США залишається ключовою для припинення війни. Після розмови з Трампом у неділю він заявив, що сторони обговорили “хороші ідеї”, які можуть допомогти наблизити мир.

В адміністрації Трампа також заявляють, що президент США хоче завершення війни і залишається оптимістом щодо можливості мирної угоди.

Втім, європейців насторожили слова Трампа про те, що він бачить можливість “щось зробити” після окремих розмов із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Реклама

Макрон, зі свого боку, заявив, що Європа зараз фінансує постачання зброї Україні, тому має право голосу у майбутніх переговорах.

«Правильний тип переговорів — це коли Україна і Росія сидять за столом, а європейці й американці перебувають на їхньому боці», — сказав президент Франції в інтерв’ю TF1.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що збільшення фінансової підтримки України має стати одним із пріоритетів саміту G7. За її словами, ЄС уже виділив 90 мільярдів євро, які покривають близько двох третин фінансових потреб України на цей і наступний рік.

«Щодо решти третини, нам потрібно, щоб партнери України активізувалися», — наголосила фон дер Ляєн.

Реклама

Вона також нагадала про домовленість почати офіційні переговори про членство в ЄС з Україною та Молдовою.

Європейські лідери намагаються сформувати спільну лінію зі США перед можливими переговорами з Росією. За словами джерел, для ЄС важливо, щоб Вашингтон не послаблював позицію щодо України.

Окреме занепокоєння в Європі викликала тривала телефонна розмова Трампа з Путіним. Американський президент заявив, що мав “дуже хорошу розмову” як із Зеленським, так і з Путіним, і вважає, що обидві сторони “відкриті” до пошуку рішення.

На цьому тлі помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що переговорники Трампа щодо України Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом можуть вирушити до Москви.

Реклама

ЄС тим часом готує новий, 21-й пакет санкцій проти Росії. Він має бути спрямований, зокрема, проти російського “тіньового флоту” нафтових танкерів і на підтримку обмеження цін на російську нафту.

Однак, як зазначають джерела, наразі немає чітких ознак, що США готові наслідувати цей підхід або виділяти додаткові кошти на військову підтримку України.

Ще одним гострим питанням залишається формат майбутніх переговорів. Зеленський під час зустрічей із лідерами ЄС наполягав, що Європа має бути не посередником, а союзником України зі спільними інтересами.

Європейські та українські посадовці прагнуть заручитися підтримкою США для сильної спільної переговорної позиції. Вони також відкидають припущення, що Україна має поступатися територіями.

Реклама

Водночас у разі активного втручання Трампа його підхід може не збігатися з баченням Європи щодо того, як саме мають проходити переговори і хто повинен сидіти за столом.

Переговори щодо миру в Україні: останні новини

Раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про завершення війни в Україні. Трамп сказав, що після підписання угоди з Іраном він зосередиться на війні в Україні.

14 червня Володимир Путін привітав Дональда Трампа з днем народження, а під час розмови знову висловився щодо війни проти України. Зокрема, він заявив, що удари Києва по інфраструктурі на території РФ нібито не вплинуть на ситуацію на фронті.

Також Путін, за повідомленнями, дав зрозуміти, що його можлива зустріч із Володимиром Зеленським може відбутися лише в Москві.

Реклама

Після цього Зеленський пропонував провести зустріч із Путіним на полях саміту G7. За даними джерел, Москві передали пропозицію щодо ширшого формату переговорів за участі лідерів США, країн ЄС, Канади та Японії. Однак російська сторона знову не продемонструвала готовності до діалогу про завершення війни.

Водночас канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що вперше з’являються обережні сигнали можливого запуску дипломатичних процесів щодо закінчення війни в Україні.

Мерц також повідомив, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом пакет із п’яти умов потенційного мирного врегулювання, які раніше були узгоджені під час зустрічі в Лондоні.

Новини партнерів