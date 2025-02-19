Трамп знову критикує Зеленського і хвалить себе за переговори з Росією

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував президента України Володимира Зеленського через відмову проводити вибори і звинуватив його втому, що він “вмовив” США витратити 350 млрд доларів на допомогу Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, “зникла”. Він відмовляється від виборів, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, що у нього добре виходить, це грати на Байдені “як на скрипці”, — йдеться в дописі президента США.

Також читайте Зеленський спростував слова Трампа про 4% свого рейтингу

Трамп порадив Зеленському “діяти швидко”, бо інакше він ризикує “втратити країну”.

Американський лідер також похвалив себе за перемовини США і Росії, які відбулися в Саудівській Аравії. Він назвав їх успішними і такими, які може провести “тільки Трамп і адміністрація Трампа”.

“Байден навіть не намагався, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, мабуть, хоче, щоб “грошовий потік” тривав. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна розбита, і мільйони людей загинули без потреби”, — написав Дональд Трамп, традиційно використовуючи захмарні, зрозумілі тільки йому цифри.

Нагадаємо, на пресконференції 19 лютого Володимир Зеленський повідомив, що Україні війна коштувала 320 млрд доларів. З них 120 млрд дав народ України, платники податків, і 200 млрд – США та ЄС. Йдеться про пакет зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп уже стверджував, що президент Зеленський "не знає, де половина грошей, які виділили Україні США", і вимагав пояснити, куди поділися американські гроші або повернути їх.

Читайте також: