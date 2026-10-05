Трамп знову "накинувся" на Україну через атаки по російських НПЗ: деталі звинувачення

Трамп звинуватив Україну у зростанні цін на бензин у США / © ТСН

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову звинуватив Україну, що удари Сил оборони по російських НПЗ нібито є причиною зростання цін на бензин у США.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

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«Те, що зараз підвищує ціни на бензин, — це вже не Ормузька протока, оскільки зараз майже щодня на ринок надходить рекордна кількість барелів, а слово „нафтопереробні заводи“, де російські заводи вибухають через атаки України», — стверджує він.

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Трамп також звинуватив своїх політичних опонентів — демократів, що нібито в так званих «синіх» штатах (тобто штатах, де більшість населення традиційно підтримує демократів) вони спеціально закривають американські НПЗ.

Нагадаємо, що 13 вересня Дональд Трамп ультимативно закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Згодом Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії та стверджував, що такі удари України нібито спричиняють зростання цін на пальне в усьому світі.

14 вересня Дональд Трамп оголосив, що Київ і Москва не атакуватимуть об’єкти енергетики одне одного.

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Згодом стало відомо, що заява Трампа була поспішною. Перемир’я так і не було досягнуто.

Володимир Зеленський своєю чергою відповів, що Україна готова не завдавати ударів у відповідь по Росії, якщо міжнародні партнери гарантують припинення російських атак.

28 вересня Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився призупинити удари по НПЗ Росії.

Проте вже 1 жовтня президент США знову звинуватив Україну в проблемах із дизелем.

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