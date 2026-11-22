Трамп та Путін / © із соцмереж

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Американський президент Дональд Трамп вкотре публічно продемонстрував дружнє ставлення до очільника Кремля Володимира Путіна. Цього разу він присвятив російському правителю окрему публікацію у своїй соціальній мережі Truth Social.

21 листопада Трамп розмістив фотографію, на якій тисне руку Путіну. Над зображенням великими літерами англійською написано «My Friend» — «Мій друг».

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© із соцмереж

Світлина стала частиною серії дописів американського президента за підсумками його зустрічей із Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

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Примітно, що Трамп уже називав російського диктатора своїм другом під час саміту в Шеньчжені 19 листопада.

Тоді, побачивши Путіна перед зустріччю, президент США усміхнувся, жартома запитав, хто це, а потім сам відповів, що перед ним його друг.

Такі слова американського лідера викликали критику, зокрема з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Він наголосив, що Путін не є і ніколи не буде другом Польщі.

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Попри критику, Трамп продовжив використовувати дружню риторику щодо російського керівника, який веде повномасштабну війну проти України.

Водночас у новій публікації американський президент не пояснив, чи пов'язаний підпис до фотографії з будь-якими домовленостями, досягнутими під час переговорів.

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