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Трамп знову назвав Путіна другом: президент США опублікував промовисте фото
Президент США Дональд Трамп опублікував світлину рукостискання з російським диктатором Володимиром Путіним, супроводивши її підписом «Мій друг».
Американський президент Дональд Трамп вкотре публічно продемонстрував дружнє ставлення до очільника Кремля Володимира Путіна. Цього разу він присвятив російському правителю окрему публікацію у своїй соціальній мережі Truth Social.
21 листопада Трамп розмістив фотографію, на якій тисне руку Путіну. Над зображенням великими літерами англійською написано «My Friend» — «Мій друг».
Світлина стала частиною серії дописів американського президента за підсумками його зустрічей із Путіним та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.
Примітно, що Трамп уже називав російського диктатора своїм другом під час саміту в Шеньчжені 19 листопада.
Тоді, побачивши Путіна перед зустріччю, президент США усміхнувся, жартома запитав, хто це, а потім сам відповів, що перед ним його друг.
Такі слова американського лідера викликали критику, зокрема з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Він наголосив, що Путін не є і ніколи не буде другом Польщі.
Попри критику, Трамп продовжив використовувати дружню риторику щодо російського керівника, який веде повномасштабну війну проти України.
Водночас у новій публікації американський президент не пояснив, чи пов'язаний підпис до фотографії з будь-якими домовленостями, досягнутими під час переговорів.