Трамп знову обурений діями Путіна, але не реагує: чому США не тиснуть на Росію

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Після потужних російських ударів по українських містах, які стали одними з найбільш інтенсивних за три роки, Дональд Трамп назвав поведінку Володимира Путіна “скаженою” та написав у соцмережах: “З ним щось трапилось. Він абсолютно ЗБОЖЕВОЛІВ!”. Утім, як і раніше, президент США не зробив жодного кроку до посилення санкцій чи надання нової військової допомоги Україні.

Про це пише The New York Times.

Ракетні удари РФ сталися всього через кілька днів після того, як Трамп провів двогодинну розмову з Путіним, яку сам назвав “чудовою”. Тоді він пообіцяв, що перемовини між Москвою та Києвом розпочнуться “дуже скоро”.

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Але після цієї розмови Росія лише посилила тиск: удари по цивільній інфраструктурі, заяви про буферну зону всередині України та анексію ще кількох областей. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров чітко заявив, що припинення бойових дій без повного контролю над анексованими регіонами — не буде.

Попри обіцянки, Трамп відмовляється долучатися до європейських економічних санкцій. Експерти кажуть: така модель поведінки вже стала стандартною. Він дистанціюється від війни, а коли Путін загострює ситуацію — висловлює шок і обурення.

Після розмови з лідерами ЄС Трамп нібито заявив, що “виходить з конфлікту” і залишає переговори на розсуд України та Росії. За словами джерел у Європейській комісії, це означає й відмову США від будь-яких нових фінансових кроків проти Кремля.

Аналітики вважають, що така політика створює вакуум лідерства, в якому Путін отримує все більше переваг, а Україна — менше підтримки.

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Що з санкціями від США?

Коли на початку квітня Дональд Трамп оголосив “санкції Дня визволення” проти низки торговельних партнерів, Росія майже повністю випала з цього списку. Після його розмови з Путіним минулого тижня в Білому домі заявили, що антиросійські санкції мають “погану репутацію” та не відповідають національним інтересам США.

Відмова чинити тиск на Кремль стосується не лише економіки. За словами джерел, Трамп згорнув зусилля Мін’юсту США щодо документування воєнних злочинів Росії в Україні для потенційного розгляду в міжнародних судах. А на третю річницю повномасштабного вторгнення США утрималися від підтримки резолюції ООН, яка визначала Росію як державу-агресора, тим самим поставивши себе в один ряд із Північною Кореєю, а не зі своїми союзниками з НАТО.

Президент України Володимир Зеленський обережно реагує на дії Трампа, уникаючи прямої критики, але водночас закликає до додаткових санкцій. У своєму дописі в соцмережах він наголосив: “Лише почуття повної безкарності дозволяє Росії завдавати таких ударів”.

Сам Трамп, схоже, воліє дистанціюватися від конфлікту і вже говорив про можливу нормалізацію відносин із Росією після завершення війни. “Росія хоче великої торгівлі зі США після цієї кривавої лазні — і я згоден”, — заявив він після розмови з Путіним.

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Попри багаторічні заяви, що він має «особливі» стосунки з Путіним і міг би зупинити війну за 24 години, досі Трамп не зміг домогтися навіть короткого перемир’я. У неділю його риторика змінилася:

“Я незадоволений тим, що робить Путін. Він убиває багато людей. Не знаю, що з ним сталося. Я знав його давно. Завжди з ним ладнав. Але зараз він запускає ракети в міста і вбиває людей. Мені це зовсім не подобається”.

Трамп також визнав, що Путін, ймовірно, хоче “повернути всю Україну”, що прямо суперечить словам його радника Стіва Віткоффа, який два місяці тому в інтерв’ю заявляв, що Кремль “не зацікавлений у захопленні всієї України”.

Заяви Трампа про Путіна прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, назвавши їх “емоційною реакцією”.

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