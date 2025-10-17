ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Трамп знову оцінив костюм Зеленського

Трамп знову звернув увагу на одяг Володимира Зеленського.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп вітає Володимира Зеленського у Білому домі у п'ятницю, 17 жовтня

Дональд Трамп вітає Володимира Зеленського у Білому домі у п'ятницю, 17 жовтня / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів свого українського колегу Володимира Зеленського біля Білого дому.

Трамп двічі звернув увагу на одяг Володимира Зеленського. Діалог президентів на ґанку Білого дому було погано чути, але схоже, що Трампу сподобався зовнішній вигляд Зеленського і він заявив, що у президента України гарний костюм. У відповідь Зеленський посміхнувся і подякував.

«Маєте гарний піджак. Сподіваюся, всі помітили. Дуже модний. Мені подобається ваш вигляд, — заявив Трамп Зеленському вдруге уже на прес-конференції.

Нагадаємо, що розпочалася зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Під час пресконференції Трамп відповів, чи дозволить Україні бити вглиб Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie