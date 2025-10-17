Трамп знову оцінив костюм Зеленського

Дональд Трамп вітає Володимира Зеленського у Білому домі у п'ятницю, 17 жовтня / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів свого українського колегу Володимира Зеленського біля Білого дому.

Трамп двічі звернув увагу на одяг Володимира Зеленського. Діалог президентів на ґанку Білого дому було погано чути, але схоже, що Трампу сподобався зовнішній вигляд Зеленського і він заявив, що у президента України гарний костюм. У відповідь Зеленський посміхнувся і подякував.

«Маєте гарний піджак. Сподіваюся, всі помітили. Дуже модний. Мені подобається ваш вигляд, — заявив Трамп Зеленському вдруге уже на прес-конференції.

Нагадаємо, що розпочалася зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Під час пресконференції Трамп відповів, чи дозволить Україні бити вглиб Росії.