Трамп знову озвучив свій “мирний план”: зупинити війну “по лінії бою” просто зараз

Президент США Дональд Трамп, коментуючи результати своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, знову повторив свою пропозицію щодо “негайного припинення війни” шляхом фіксації ситуації по лінії фронту. За його словами, продовження бойових дій може зробити врегулювання “надто складним у майбутньому”.

Перед відльотом у Флориду, до маєтку Мар-а-Лаго, Трамп фактично переказав журналістам свій допис у Truth Social:

«На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Потрібно зупинитися по лінії бойових дій — де б вона зараз не проходила, інакше все стане занадто складним. Ніколи не вийде це врегулювати».

Він також заявив, що однаково доніс цю позицію як до президента України, так і до кремлівського диктатора:

«Треба зупинитися просто зараз на лінії бою. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це й Путіну. Нехай кожна зі сторін оголосить про свою перемогу, а історія розставить усе на свої місця».

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».