Трамп знову озвучив свій “мирний план”: зупинити війну “по лінії бою” просто зараз
Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що Україна та Росія мають “негайно зупинити війну” по фактичній лінії бойових дій.
Президент США Дональд Трамп, коментуючи результати своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, знову повторив свою пропозицію щодо “негайного припинення війни” шляхом фіксації ситуації по лінії фронту. За його словами, продовження бойових дій може зробити врегулювання “надто складним у майбутньому”.
Перед відльотом у Флориду, до маєтку Мар-а-Лаго, Трамп фактично переказав журналістам свій допис у Truth Social:
«На мою думку, вони повинні негайно зупинити війну. Потрібно зупинитися по лінії бойових дій — де б вона зараз не проходила, інакше все стане занадто складним. Ніколи не вийде це врегулювати».
Він також заявив, що однаково доніс цю позицію як до президента України, так і до кремлівського диктатора:
«Треба зупинитися просто зараз на лінії бою. Я сказав це президенту Зеленському. Я сказав це й Путіну. Нехай кожна зі сторін оголосить про свою перемогу, а історія розставить усе на свої місця».
Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.
Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».