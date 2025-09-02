Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову висловив своє «глибоке розчарування» президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він розповів під час телефонної розмови з журналістами.

За словами Трампа, попри їхні «чудові взаємини» в минулому, він не розуміє сенсу війни, в якій гинуть тисячі українців і росіян.

«Я дуже розчарований у ньому. Ми з ним завжди мали чудові взаємини. Я дуже розчарований. Тисячі людей гинуть. Це не американці гинуть, а росіяни та українці. І їх тисячі. І це війна, яка не має сенсу. (…) Ми будемо робити щось, щоб допомогти людям жити. Це не питання України. Це допомагає людям жити», — заявив президент США.

За його словами, це не питання України, а питання порятунку життів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп роз’яснив підхід своєї адміністрації до конфлікту в Україні, підкресливши, що Вашингтон не витрачає гроші на прямі постачання зброї українським силам.

Також безглузда дипломатія президента США Дональда Трампа — це подарунок китайському лідерові Сі Цзіньпіну та загроза для Заходу, який скоро «заплатить сповна» за недалекоглядність адміністрації США. Таку думку висловив британський політик Вільям Гейг.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, хоча вважає, що зробив більш ніж достатньо для отримання цієї відзнаки. За його словами, в історії ще не було політика, який би зупинив таку кількість конфліктів. Трамп наголосив, що його дії також мали вирішальне значення і для запобігання повномасштабним війнам, зокрема ядерній.