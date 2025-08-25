Трамп знову виявляє прихильність до Путіна всупереч війні в Україні

Дональд Трамп показав фото з Путіним / © Associated Press

Минуло десять днів після саміту Дональда Трампа з Володимиром Путіним на території США, який завершився для американського президента хвилею критики та звинувачень у поступливості Кремлю. Водночас ситуація в Україні лише загострилася: Росія продовжує наступальні дії, завдаючи ударів по цивільних об’єктах, зокрема й по підприємству з американськими інвестиціями.

Про це пише видання MSNBC.

Попри заяви Білого дому про можливу готовність Москви до переговорів з Києвом, глава МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв’ю NBC фактично заперечив будь-які зрушення на дипломатичному фронті.

Замість того, щоб різко відреагувати на дії Кремля, Трамп знову продемонстрував прихильність до російського президента. Як повідомила The New York Times, під час заходу у Білому домі, присвяченого чемпіонату світу з футболу, він несподівано розповів журналістам про “подарунок” від Путіна — фотографію з їхньої недавньої зустрічі.

“Мені щойно надіслали фотографію від людини на ім’я Володимир Путін. Він дуже шанобливо ставиться до мене та до нашої країни. Я збираюся підписати її для нього”, — заявив Трамп.

Він також додав, що фото “виглядає мило” та натякнув на можливий новий візит Путіна до США.

Подібні заяви викликали здивування навіть серед тих, хто звик до нестандартної риторики президента. Критики наголошують: замість того, щоб засудити російську агресію, Трамп вирішив похвалитися “знаками поваги” від кремлівського лідера.

Таким чином, президент знову постав перед виборцями у двозначному світлі — як політик, який не наважується критикувати Путіна навіть після нових атак Росії на Україну.

