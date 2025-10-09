- Дата публікації
Трамп знову висловив впевненість, що йому вдасться закінчити війну в Україні
Він заявив, що «вже закінчив сім воєн».
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості швидкого завершення війни між Україною та Росією.
Про це він заявив під час засідання круглого столу у Білому домі 8 жовтня.
Глава Білого дому нагадав, що під його керівництвом Сполучені Штати вже «припинили низку воєн у світі».
«Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива», — сказав Трамп.
Раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширила заяви Рябкова про «вичерпання імпульсу» після зустрічі Путіна і Трампа щодо українського врегулювання.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що лише за минулий тиждень у війні Росії проти України загинуло 7812 військових.