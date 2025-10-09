Трамп знову висловив впевненість, що йому вдасться закінчити війну в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості швидкого завершення війни між Україною та Росією.

Про це він заявив під час засідання круглого столу у Білому домі 8 жовтня.

Глава Білого дому нагадав, що під його керівництвом Сполучені Штати вже «припинили низку воєн у світі».

Реклама

«Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширила заяви Рябкова про «вичерпання імпульсу» після зустрічі Путіна і Трампа щодо українського врегулювання.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що лише за минулий тиждень у війні Росії проти України загинуло 7812 військових.