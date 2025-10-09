ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Трамп знову висловив впевненість, що йому вдасться закінчити війну в Україні

Він заявив, що «вже закінчив сім воєн».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості швидкого завершення війни між Україною та Росією.

Про це він заявив під час засідання круглого столу у Білому домі 8 жовтня.

Глава Білого дому нагадав, що під його керівництвом Сполучені Штати вже «припинили низку воєн у світі».

«Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширила заяви Рябкова про «вичерпання імпульсу» після зустрічі Путіна і Трампа щодо українського врегулювання.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що лише за минулий тиждень у війні Росії проти України загинуло 7812 військових.

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie