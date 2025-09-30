Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір стати посередником у завершенні російсько-української війни, знову закликавши до прямих переговорів між лідерами двох країн.

Про це йшлося під час зустрічі з американськими генералами та адміралами 30 вересня.

Під час свого виступу Трамп заявив, що з усіх конфліктів, які потребують врегулювання, «залишиться лише одна (війна — ред.).

«І ми повинні врегулювати її з президентами Путіним і Зеленським. Треба зібрати їх разом і зробити це,» — сказав Трамп.

Нарощування військової могутності США

Під час тієї ж зустрічі Трамп торкнувся і теми військової модернізації. Він повідомив про плани модернізації ядерної зброї США, висловивши надію, що вона ніколи не буде використана. Окремо експрезидент акцентував на планах оновлення американського підводного флоту, підкреслюючи, що США зберігають лідерство в цій сфері, випереджаючи Росію та Китай.

«Наступного року ми витратимо на нашу армію трильйон доларів. Це найбільша сума в історії нашої країни», — додав він.

Нагадаємо, що це вже не перша заява Дональда Трампа про його бажання організувати зустріч між російським та українським президентами.

Раніше, у серпні, він заявляв про намір провести тристоронню зустріч, але лише після того, як відбудуться двосторонні переговори. У відповідь на це, президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність України до будь-якого формату зустрічі (двостороннього чи тристороннього), а також вимагав запровадження додаткових санкцій та тарифів від США у випадку, якщо Росія не погодиться на переговори.

Згодом, політика публічних заяв ускладнилася: Трамп припускав, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, оскільки той йому «не подобається». Натомість Зеленський у свою чергу неодноразово заявляв, що Путін боїться перемовин і використовує зовнішню дипломатію лише для того, щоб виграти час для подальших військових дій.