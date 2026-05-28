Трамп знову заговорив про нові удари і пригрозив ще одній країні

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по Оману, якщо Маскат спробує контролювати Ормузьку протоку разом з Іраном

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє CNN.

«Оман поводитиметься так само, як і всі інші, інакше нам доведеться його підірвати», — сказав президент.

Заява Трампа пролунала на тлі ситуації навколо Ормузької протоки. За словами Трампа, вона буде «відкритою для всіх» і що США «стежитимуть за нею».

«Це міжнародні води. Ніхто не збирається їх контролювати. Ми будемо за цим стежити, але ніхто не збирається це контролювати. Це частина переговорів (з Іраном — Ред.), які ми ведемо», — сказав Трамп.

Зауважимо, Дональд Трамп склав список країн, на які він як погрожував напасти — і фактично напав, зауважує видання. Він висловлював погрози 15 країнам світу. Аналітики порахували, що кожна 13 держава на планеті була під загрозою лідера США тим чи іншим чином.

«У цих країнах проживає кожна 11-та людина у світі. Це означає, що кожна 11-та людина на планеті була хоча б трохи стурбована тим, що Трамп може розпочати військовий удар по їхній країні», — йдеться у статті

Протягом цього терміну Президент США завдав ударів у семи країнах — Ірані, Іраку, Нігерії, Сомалі, Сирії, Венесуелі та Ємені. Водночас цей перелік не враховує атак по суднах, що займаються торгівлею наркотиками, у Карибському морі та Тихому океані.

Трамп також погрожував або залишив відкритою можливість ударів проти семи інших країн: Канади, Колумбії, Куби, Гренландії (яка є частиною Данії), Мексики, Панами та тепер Оману.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація, що США та Іран домовилися про відкриття Ормузької протоки і 60-денне перемир’я. За даними The New York Times, сторони підготували проєкт меморандуму про взаєморозуміння, який ще має бути схвалений іранською стороною.

Водночас Reuters і CNN повідомили, що американська армія завдала нових ударів по військових об’єктах в Ірані. Вони становили загрозу для сил США та комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

