Трамп знову захищає росіян: "Я ні в чому не розчарований"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко заявив, що аніскільки не розчарований рівнем делегації, яку росіяни відправили на переговори до Туреччини.

Про це він заявив під час польоту на літаку Air Force One під час чотириденного турне по Близькому Сходу.

«Я нічого про це не знаю, я ні в чому не розчарований. Чому би я мав бути розчарований. Ми щойно отримали чотири трильйони доларів. А він (журналіст — Ред.) каже: „Ви розчаровані через делегацію“. Я нічого не знаю про делегацію. Я навіть нічого не перевіряв. Дивіться — нічого не станеться, доки Путін і я не зустрінемся. І очевидно, що він не збирався йти. Він збирався б йти, якби я пішов. Він не йшов, бо мене там не було. Я не думаю, що щось станеться, доки ми з ним не зустрінемося. Але ми повинні вирішити це (війну в Україні — Ред.), бо багато людей вмирає», — сказав у своїй звичній манері Трамп.

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Нагадаємо, 15 травня, під час візиту до Катару, Трамп заявив, що все ж може полетіти до Туреччини. Втім, не сьогодні, а у п’ятницю, 16 травня.