Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що знову просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного палива та нафтопереробних заводах.

Про це американський президент сказав під час спілкування з журналістами.

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Трамп пояснив свою позицію тим, що, за його словами, значна частина дизельного палива надходить із Росії. Водночас російські паливні підприємства регулярно стають цілями українських ударів.

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«Проблема, яка в мене є з Україною та РФ полягає в тому, що з дизельним паливом зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить з Росії. І російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствам з виробництва дизельного палива, НПЗ», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що на тлі заяв Трампа про необхідність припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі голова МЗС Польщі публічно висловив іншу оцінку їхніх наслідків.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Вашингтон може не залишати Іран, якщо вирішить зберегти контроль над його нафтовими ресурсами.

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