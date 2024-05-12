Трамп знову заявив, що "закінчить війну" РФ проти України у разі перемоги на виборах – відео

Колишній президент США та кандидат на майбутній президентський термін в Америці Дональд Трамп не припиняє говорити гучні заяви, що він нібито знає, як швидко припинити війну Росії проти України.

Про це Трамп сказав не черговій зустрічі зі своїми виборцями і традиційно не забув у промові про чинного президента США Джо Байдена.

"Від першого дня, коли ми відберемо Білий дім у Джо Байдена, у нас будуть чотири найвеличніших роки в нашій історії. Після того, як я виграю вибори, ще до того, як я зайду до Овального кабінету, я вирішу жахливий конфлікт між Росією та Україною. Я їх добре знаю", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп вже неодноразово заявляв, що знає, як закінчити війну в Україні. Так, у травні 2023 року він запевнив, що закінчить війну за 24 години, якщо його оберуть президентом США.

У січні 2024 року Трамп сказав, що в разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну, бо "чудово ладнає з Путіним".

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути план Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні за 24 години.

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