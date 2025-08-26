- Дата публікації
Трамп зобов’язав переслідувати порушників за наругу над американським прапором
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає максимальну відповідальність для осіб, причетних до осквернення національного прапора.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видав указ, яким доручив федеральним органам влади переслідувати тих, хто чинить наругу над американським прапором.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
У документі зазначається, що прапор є «найсвятішим та найдорожчим символом Сполучених Штатів Америки, а також символом свободи, ідентичності та сили». При цьому наруга над ним вважається «особливо образливою та провокативною».
Спалення або інші акти наруги над прапором можуть провокувати насильство та заворушення, а також використовуються іноземними групами для залякування громадян США.
Особи, винні в таких діях, мають бути притягнуті до максимальної відповідальності. Для іноземців, причетних до наруги над державним символом, указом передбачено можливість скасування віз, дозволів на проживання, а також відмови в натуралізації та інші міграційні наслідки.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп назвав війну між Україною та Росією «великим особистісним конфліктом».