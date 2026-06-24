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"Не найкраща країна" - Трамп жорстко пройшовся по союзниках: кого саме розкритикував
Президент США Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО та висловився щодо ролі Ердогана у війні з Іраном.
Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, як європейські країни підтримують НАТО. Він заявив, що союзники не виправдали сподівань Вашингтона, і розкритикував політику деяких із них.
Про це заявив Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі.
Трамп розкритикував країни ЄС — що заявив
Трамп висловив розчарування ставленням європейських лідерів до оборонних зобов’язань та небажанням допомагати Вашингтону під час військової кампанії проти Ірану.
«Нас підвели. Нам у цьому взагалі не потрібна була допомога, але було б приємно, якби вони сказали: „Ми хотіли б допомогти“», — зазначив Дональд Трамп.
Також Трамп окремо «пройшовся» щодо політики кількох європейських країн.
«Я був розчарований Італією. Я був розчарований Великою Британією — її вже немає. Я був розчарований Німеччиною та Францією», — додав Трамп.
Особливо різкою була критика на адресу Іспанії, яку Трамп охарактеризував у негативному контексті.
«Іспанія — це жах. Вони думають, що їм все дістанеться даром. Іспанія — не найкраща країна», — підкреслив він.
Крім того, Трамп торкнувся економічної ситуації у Великій Британії. Він закликав британську владу змінити підходи до видобутку енергоресурсів для подолання кризи.
«Велика Британія вмирає. Їм слід відкрити Північне море», — зазначив Трамп.
Кому Трамп довіряє серед партнерів?
Говорячи про роль Туреччини в регіональних конфліктах, зокрема навколо Ірану, президент США назвав Реджепа Таїпа Ердогана своїм другом і зазначив, що переконав його не втручатися у війну.
«Він мій друг, і він не втрутився у війну. Знаєте, він був головним кандидатом на участь у війні з Іраном. Може бути, на стороні Ірану, тому що він не є великим фанатом Ізраїлю, як ви знаєте. І я попросив його не втручатися. Він не втрутився», — зауважив Дональд Трамп.
Також він підтвердив, що приїде на саміт НАТО «з поваги до президента Ердогана».
Нагадаємо, команда Дональда Трампа працює над досягненням мирної угоди України з Росією, однак ключове рішення залишається за Володимиром Путіним. У НАТО заявили, що Москва поки не демонструє готовності до компромісів.
Раніше під час спілкування з журналістами на саміті G7 Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні. За його словами, Москва має укласти мирну угоду з Києвом.