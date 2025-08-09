Трамп і Путін. Архівне фото / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зрадив Україну, зробивши світ незмірно небезпечнішим

Таку думку у колонці для The Telegraph висловив британський письменник, журналіст і політик Даніель Ганнан.

На його думку, жоден президент США не зробив більше для того, щоб знову ослабити Захід, ніж нинішній чинний глава Білого дому. Знадобляться десятиліття, щоб виправити завдану шкоду.

Реклама

Він наголошує, що останні дії Трампа — «це пряма поразка» не лише України, але й цінностей, які західні союзники підтримували з 1941 року на величезну користь людства.

«Агресія винагороджується. Кордони змінюються силою. Крихка диктатура перемогла західний альянс із сукупною економікою, яка в сорок разів перевищує її власну. Престиж демократій зазнає удару…», — пише британський політик.

Він переконаний, що Аляску, як місце зустрічі, безсумнівно, запропонував Кремль, щоб продемонструвати, що Путіна знову хочуть бачити в Сполучених Штатах, і щоб натякнути, що немає нічого надзвичайно нового в тому, щоб поступитися територією.

Трампу подобається Путін, бо вони схожі між собою

Автор нагадує, що моменту вступу на посаду Трамп улесливо ставився до Путіна та поступався йому, агресивно та знущався з Володимира Зеленського.

Реклама

«Хто знає, що ним рухає? Можливо, він не може пробачити Зеленському епізодичну роль у справі Хантера Байдена; можливо, як стверджують конспірологи, Путін наклав на нього компрометацію; або, можливо, це просто звична шанобливість Трампа до диктаторів», — розмірковує Ганнан.

Проте це не має великого значення, додає експерт. Якими б не були його мотиви, Трамп поводився саме так, як поводиться і Путін, висуваючи агресивні територіальні претензії проти Данії та погрожуючи Канаді анексією. Його тарифна політика завдала шкоди західним економікам. Путін не міг би бажати більшого.

Що отримає РФ

Судячи з інсайдерський джерел, що публікують західні ЗМІ Путін збереже більшу частину того, що він захопив — не лише території, які він окупував у 2014 році, але й багато земель, які він завоював з 2022 року, і навіть ті частини Донеччини, які зараз перебувають під контролем України.

«Санкції будуть послаблені, і ми можемо навіть побачити більше економічної співпраці між США та Росією, ніж до 2014 року. У будь-якому разі, США припинять постачання зброї Україні», — припускає експерт.

Реклама

Ці поступки він називає колосальною перемогою Росії, незалежно від того, що буде вирішено щодо прагнень України до вступу до НАТО, офіційного визнання російського суверенітету в Криму чи того, де саме будуть заморожені межі фронту.

Чому Захід взагалі має допомагати Україні

Даніель Ганнан нагадав жителям Заходу, для чого взагалі їм потрібно підтримувати та допомагати Україні.

«Не тому, що ми вважали Зеленського хоробрим, красивим чи навіть особливо демократичним. Не тому, що ми вірили, що українці добріші чи цікавіші за своїх російських двоюрідних братів. Навіть не тому, що задовго до 2022 року Росія літала над нашим повітряним простором і контролювала кібератаки на нашу інфраструктуру, а також двічі вчиняла проти нас воєнні дії, коли наказувала своїм оперативникам здійснювати смертельні атаки на британській землі (проти Олександра Литвиненка у 2006 році та, безуспішно, проти Сергія Скрипаля у 2018 році)», — пише Ганнан.

Звісно, з тезою про двоюрідних братів, запущеної з легкої руки покійного Папи Франциска, ми не можемо погодитися. Але в решту він правий.

Реклама

Експерт наголосив, що Україні потрібно допомагати, що саме українці є скривдженою стороною.

«Ми надсилаємо їй зброю, бо на неї без провокації напав сусід, для якого вона не становила жодної загрози», — пише британець.

Він нагадав, що Україна погодилася передати свій ядерний арсенал у 1994 році в обмін на чітку обіцянку, що її незалежність буде поважатися в межах її існуючих кордонів — обіцянку, гарантовану Великою Британією, Сполученими Штатами та самою Росією.

«Земля не повинна анексуватися силою, а кордони не повинні змінюватися без згоди місцевого населення. Агресія не повинна винагороджуватися. Сировина повинна бути доступною на світових ринках, а морські шляхи повинні залишатися відкритими, щоб було менше стимулів для вторгнення до сусіда. Демократію та самовизначення слід заохочувати, а не автократію… Старий порядок закінчився. Світ Атлантичної хартії зник. Щось зовсім холодніше та темніше йде на підході», — пише Ганнан.

Реклама

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Сьогодні президент Зеленський фактично відхилив пропозицію президента Трампа, пославшись на Конституцію України, яка говорить, що українська територія є неподільною та недоторканною.

Також глава держави сьогодні провів низку розмов зі світовими лідерами, де поскаржився, що Україні нав’язують «обмін» територій без гарантій.

У The New York Times вважають, що заява Зеленського про відмову від пропозиції Трампа може роздратувати Трампа.