Трамп зробив чергову скандальну заяву про Тайвань: до чого тут Україна

Дональд Трамп хоче, аби Тайвань заплатив Сполученим Штатам за його захист від китайської загрози.

Про це пише The Times.

"Вони забрали приблизно 100% нашого бізнесу [комп’ютерних] чіпів. Я думаю, що Тайвань повинен платити нам за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняється від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає", – сказав Трамп.

Як зазначає The Times, Джей Ді Венс, якого Трамп вибрав своїм віце-президентом у випадку перемоги на виборах, аргументував своє небажання допомагати Україні саме тим, що через це у США буцімто не залишається зброї для Тайваню. Також Венс казав, що для США найбільшою загрозою є Китай, а не Росія.

Прем'єр-міністр Тайваню Чо Чон Тай заявив, що острівна держава останнім часом збільшила витрати на оборону і витрачає великі суми на закупівлю зброї у США.

"Ми готові взяти на себе більше відповідальності — ми захищаємо себе та забезпечуємо свою безпеку. Ми також чітко розуміємо, що відносини між Тайванем і США були дуже міцними в останні роки. Підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці та Індо-Тихоокеанському регіоні є нашою спільною відповідальністю та метою".— сказав він у відповідь на заяву Трампа.

Нагадаємо, у Британії заявили, що Росія, Іран, Північна Корея і Китай становлять "смертельну" загрозу для Великої Британії та НАТО загалом.

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