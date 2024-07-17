Трамп зробив чергову скандальну заяву про Тайвань: до чого тут Україна

Трамп вважає, що Тайвань повинен платити США за оборону.
Дональд Трамп хоче, аби Тайвань заплатив Сполученим Штатам за його захист від китайської загрози.
Про це пише The Times.
"Вони забрали приблизно 100% нашого бізнесу [комп’ютерних] чіпів. Я думаю, що Тайвань повинен платити нам за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняється від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає", – сказав Трамп.
Як зазначає The Times, Джей Ді Венс, якого Трамп вибрав своїм віце-президентом у випадку перемоги на виборах, аргументував своє небажання допомагати Україні саме тим, що через це у США буцімто не залишається зброї для Тайваню. Також Венс казав, що для США найбільшою загрозою є Китай, а не Росія.
Прем'єр-міністр Тайваню Чо Чон Тай заявив, що острівна держава останнім часом збільшила витрати на оборону і витрачає великі суми на закупівлю зброї у США.
"Ми готові взяти на себе більше відповідальності — ми захищаємо себе та забезпечуємо свою безпеку. Ми також чітко розуміємо, що відносини між Тайванем і США були дуже міцними в останні роки. Підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці та Індо-Тихоокеанському регіоні є нашою спільною відповідальністю та метою".— сказав він у відповідь на заяву Трампа.
Нагадаємо, у Британії заявили, що Росія, Іран, Північна Корея і Китай становлять "смертельну" загрозу для Великої Британії та НАТО загалом.
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