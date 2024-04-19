Трамп зробив неочікувану заяву про необхідність виживання України і дорікнув Європі 

За словами політика, Європа має допомагати Україні у виживанні більше, ніж Штати.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки та кандидат на президентське крісло Дональд Трамп неочікувано назвав виживання України важливим для Америки.

Про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє Reuters.

Трамп наголошує, мовляв, деякі європейські союзники итрачають недостатньо коштів для підтримки України. Натомість закликав партнерів "зрівнятися" з Вашингтоном у рівні допомоги Києву.

"Чому Європа не може зрівнятися або відповідати грошам, вкладеним Сполученими Штатами, щоб допомогти країні, яка відчайдушно потребує допомоги?" – наголосив американський політик.

За його словами, для США "важливе виживання України". Ба більше – Трамп навіть дорікнув партнерам, що передусім Європа має бути більше зацікавленою в цьому.

"Як усі погоджуються, виживання й сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо і для нас! Рухайтеся, Європо!" – наголосив експрезидент Сполучених Штатів.

Нагадаємо, крига скресла, і після п'яти місяців суперечок і затримок у США таки погодилися проголосувати допомогу Україні. За виділення грошей виступив навіть спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, який і не виносив законопроєкт на голосування весь цей час.

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