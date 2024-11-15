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Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Дональд Трамп.

Політик не уточнив, на яких умовах він має намір закінчити війну.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.

Про це політик заявив під час свого виступу у Флориді, пише CNN.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – заявив він.

За словами Трампа, "не має значення, хто гине, солдати чи люди, які перебувають у містах". Він пообіцяв, що "розбереться з цим". Як саме та на яких умовах політик збирається завершувати війну, він знову не уточнив.

Нагадаємо, аналітик The Hill вважають, що за президентства Трампа диктатор РФ Володимир Путін може отримати "зелене світло" для подальшої експансіїАдже політик давно демонструє прихильність до Путіна і зневажливо висловлюється про українського лідера Володимира Зеленського. 

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