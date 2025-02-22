Трамп зробив важливу заяву стосовно припинення війни в Україні: що він сказав

Трамп має контакти як із Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після контактів із російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським з’явилася надія на мир.

Про це йдеться у трансляції "Голосу Америки".

Під час виступу на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) Дональд Трамп висловив сподівання на завершення війни між Україною та Росією.

"Війна – це дуже важливе питання між Росією та Україною. Люди гинуть, переважно молоді українці та росіяни, і це відбувається у таких масштабах, яких не спостерігалося багато років. Я спілкувався з президентом Путіним і сподіваюся, що все це закінчиться скоро. Це жахлива війна, важко спостерігати за цим", – заявив Трамп.

Трамп вкотре наголосив, що Росія не атакувала б Україну, якби він залишався президентом. Проте він не уточнив, які саме причини, на його думку, змусили Кремль розпочати повномасштабне вторгнення.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні відкликати резолюцію ООН, в якій засуджується агресія Росії. Натомість Сполучені Штати пропонують свій варіант, в якому немає звинувачень Кремля.

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