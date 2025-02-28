Трамп зробив важливу заяву стосовно угоди про корисні копалини: що він сказав

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони “досить близькі” до досягнення мирної угоди щодо України.

Про це він сказав під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Окрім цього, Трамп наголосив, що угода про корисні копалини між США та Україною буде підписана вже сьогодні.

“Ми візьмемо рідкісноземельні елементи та використаємо їх для всього, що ми робимо, включно зі штучним інтелектом і зброєю. У нас дуже чесна угода з Україною. Це велике зобов’язання з боку США”, – заявив американський лідер.

Зі свого боку Володимир Зеленський висловив переконання, що Трамп не припинить підтримку України.

Він також звернувся до президента США з питанням про готовність Вашингтона допомагати Україні, адже “він знає, на що готова Європа”.

Нагадаємо, президент Зеленський посперечався із Трампом і Венсом.

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