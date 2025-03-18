Трамп зробив заяву перед розмовою з диктатором Путіним

За словами американського президента, "багато що ще належить зробити".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед телефонною розмовою з "фюрером" РФ Володимиром Путіним заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України вже узгоджені.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити", - висловився американський лідер.

За його словами, "тисячі молодих солдатів та інших людей гинуть" у цій війні, і "цьому має бути покладений край".

Трамп нагадав, що його розмова з диктатором Путіним відбудеться вже сьогодні, 18 березня. З його слів, він "з нетерпінням" чекає на цю розмову.

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп назвав дату переговорів з Путіним. Президент США розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни.

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