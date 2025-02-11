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Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та Росією

Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп. / Фото: Associated Press

Американський лідер переконаний, що "щось буде".

Протягом останнього тижня Сполучені Штати Америки досягнули "величезного прогресу" в переговорах України та Росії. Мирну угоду може бути укладено.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє New York Post.

"Я думаю, що це станеться", - сказав очільник Білого дому про мирну угоду між Україною та Росіє.

Він висловив думку, що вдалося досягнути "величезного прогресу за останній тиждень" у цьому напрямку. 

"Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде", - наголосив президент Сполучених Штатів. 

Також видання повідомляє - очікується, що делегація США на чолі з віце-президентом Дж. Д. Венсом і спеціальним представником Трампа в Україні та Росії Кітом Келлогом зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині цього ж дня та обговорить, як покласти край війні. 

Нагадаємо, стало відомо, коли Трамп поговорить із Зеленським. Ймовірно, це може статися вже цього тижня.

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